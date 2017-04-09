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9 Апрель 2017 г.
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Среди военных Германии нашли 300 случаев расизма и экстремизма
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Служба военной контрразведки Германии (MAD) располагает данными о 275 случаях правонарушений правоэкстремистского характера, совершенными военнослужащими бундесвера. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщают издания Funke Mediengruppe, в распоряжении которых имеется ответ министерства обороны Германии на депутатский запрос.
telegraf-by 20:39:00 CEST
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