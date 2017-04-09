Служба военной контрразведки Германии (MAD) располагает данными о 275 случаях правонарушений правоэкстремистского характера, совершенными военнослужащими бундесвера. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщают издания Funke Mediengruppe, в распоряжении которых имеется ответ министерства обороны Германии на депутатский запрос. telegraf-by 20:39:00 CEST