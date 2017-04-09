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9 Апрель 2017 г.

Среди военных Германии нашли 300 случаев расизма и экстремизма

Служба военной контрразведки Германии (MAD) располагает данными о 275 случаях правонарушений правоэкстремистского характера, совершенными военнослужащими бундесвера. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщают издания Funke Mediengruppe, в распоряжении которых имеется ответ министерства обороны Германии на депутатский запрос.

telegraf-by 20:39:00 CEST

В бундесвере выявили около 300 случаев расизма и экстремизма 09.04.2017 Ряд военнослужащих бундесвера уволены за пропагандистские и расистские комментарии в интернете. Военная контрразведка располагает данными как минимум о 275 правонарушениях правоэкстремистского характера.

deutschewelle-ru 11:40:00 CEST

Среди военных Германии нашли 300 случаев расизма и экстремизма

korrespondent 20:58:00 CEST

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