Этническому узбеку, подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме, было отказано в получении убежища в Швеции. Об этом заявили в полиции страны, сославшись на Государственное миграционное управление Швеции, передает Как уточняется, в 2016 году управление по миграции приняло решение о депортации.... rosbalt 16:46:00 CEST