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9 Апрель 2017 г.
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17:45 Полиция Швеции: Исполнителю теракта в Стокгольме отказали в убежище
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Этническому узбеку, подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме, было отказано в получении убежища в Швеции. Об этом заявили в полиции страны, сославшись на Государственное миграционное управление Швеции, передает Как уточняется, в 2016 году управление по миграции приняло решение о депортации....
rosbalt 16:46:00 CEST
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