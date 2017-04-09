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9 Апрель 2017 г.

17:45 Полиция Швеции: Исполнителю теракта в Стокгольме отказали в убежище

Этническому узбеку, подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме, было отказано в получении убежища в Швеции. Об этом заявили в полиции страны, сославшись на Государственное миграционное управление Швеции, передает Как уточняется, в 2016 году управление по миграции приняло решение о депортации....

rosbalt 16:46:00 CEST

В Стокгольме полиция сняла оцепление на месте теракта

life 0:24:00 CEST

В Стокгольме прошла акция памяти жертв теракта

rbc 20:57:00 CEST

В Швеции задержали второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме

rbc 17:19:00 CEST

Установлены личности всех погибших при теракте в Стокгольме

kp 14:26:00 CEST

МИД: белорусов среди пострадавших в теракте в Стокгольме нет

belaruspartisan 17:10:00 CEST

МИД: Граждане Беларуси не пострадали во время теракта в Стокгольме

belapan 15:00:00 CEST

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