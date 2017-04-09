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9 Апрель 2017 г.
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Компенсационные автобусы вывезли пассажиров Белорусского направления
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Текст: Светлана Батова Как сообщает информцентр столичного департамента транспорта, городские компенсационные автобусы перевезли всех пассажиров пригородных электричек, которые не могли добраться до места из-за В общей сложности, тридцать автобусов перевезли порядка 500 пассажиров до Одинцова и из Одинцова в Москву.
rg 2:11:00 CEST
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