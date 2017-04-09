Текст: Светлана Батова Как сообщает информцентр столичного департамента транспорта, городские компенсационные автобусы перевезли всех пассажиров пригородных электричек, которые не могли добраться до места из-за В общей сложности, тридцать автобусов перевезли порядка 500 пассажиров до Одинцова и из Одинцова в Москву. rg 2:11:00 CEST