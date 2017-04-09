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9 Апрель 2017 г.
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Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Хёрд экстренно госпитализирована
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Новость 09.04.2017, 11:11 | Текст: Олег Усков 30-летняя американская актриса Эмбер Хёрд, только что с разведшаяся с "капитаном" Джонни Деппом, была вынуждена покинуть благотворительный гала-вечер церемонии unite4:humanity в Беверли-Хиллз. Как сообщает TMZ - "из-за болезни". Церемония проходила в пятницу вечером.
rg 10:27:00 CEST
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