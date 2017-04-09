Новость 09.04.2017, 11:11 | Текст: Олег Усков 30-летняя американская актриса Эмбер Хёрд, только что с разведшаяся с "капитаном" Джонни Деппом, была вынуждена покинуть благотворительный гала-вечер церемонии unite4:humanity в Беверли-Хиллз. Как сообщает TMZ - "из-за болезни". Церемония проходила в пятницу вечером. rg 10:27:00 CEST