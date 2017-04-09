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9 Апрель 2017 г.

МЧС опубликовало список госпитализированных после аварии поездов в Москве

В списке находящихся в больницах после столкновения двух поездов на западе Москвы, опубликованном на сайте МЧС, значатся 12 имен. Ранее в РЖД сообщили .что после аварии за медицинской помощью обратились 50 человек. МЧС России в ночь на воскресенье, 9 апреля, опубликовало на своем сайте список....

rbc 4:54:00 CEST

МЧС опубликовало список госпитализированных после столкновения поездов в Москве

gazeta-ru 5:28:00 CEST

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