В списке находящихся в больницах после столкновения двух поездов на западе Москвы, опубликованном на сайте МЧС, значатся 12 имен. Ранее в РЖД сообщили .что после аварии за медицинской помощью обратились 50 человек. МЧС России в ночь на воскресенье, 9 апреля, опубликовало на своем сайте список.... rbc 4:54:00 CEST