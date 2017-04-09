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9 Апрель 2017 г.
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Взрывы у египетских храмов в Вербное воскресенье
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В воскресенье, 9 апреля, когда христиане отмечали Вербное воскресенье, в Египте произошло два теракта в местах скопления коптов. Первый взрыв прогремел в городе Танта, где смертник подорвался в церкви во время богослужения. Жертвами этого теракта, по уточненным данным, стали более 25 человек, около 50 человек получили ранения.
rbc 20:26:00 CEST
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