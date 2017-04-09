В воскресенье, 9 апреля, когда христиане отмечали Вербное воскресенье, в Египте произошло два теракта в местах скопления коптов. Первый взрыв прогремел в городе Танта, где смертник подорвался в церкви во время богослужения. Жертвами этого теракта, по уточненным данным, стали более 25 человек, около 50 человек получили ранения. rbc 20:26:00 CEST