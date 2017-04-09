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9 Апрель 2017 г.
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После схода лавины в Канаде пропали пять человек
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Пять туристов пропали после схода лавины на западе Канады. Об этом CTV News. сообщает По данным телеканала, сход лавины произошел в тот момент, когда туристы поднимались на вершину горы Харви. Для поиска пропавших к месту случившегося были отправлены спасатели и 19 добровольцев. К поискам также были привлечены два вертолета.
rbc 18:53:00 CEST
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