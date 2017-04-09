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9 Апрель 2017 г.

После схода лавины в Канаде пропали пять человек

Пять туристов пропали после схода лавины на западе Канады. Об этом CTV News. сообщает По данным телеканала, сход лавины произошел в тот момент, когда туристы поднимались на вершину горы Харви. Для поиска пропавших к месту случившегося были отправлены спасатели и 19 добровольцев. К поискам также были привлечены два вертолета.

rbc 18:53:00 CEST

В Канаде при сходе лавины пропали пятеро туристов

life 20:14:00 CEST

Туристы смогли спасти одного из попавших под лавину на Камчатке

life 23:16:00 CEST

Оказавшиеся под лавиной на Камчатке люди могут находиться на глубине до 8 метров

life 12:41:00 CEST

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