Пять туристов пропали после схода лавины на западе Канады. Об этом CTV News. сообщает По данным телеканала, сход лавины произошел в тот момент, когда туристы поднимались на вершину горы Харви. Для поиска пропавших к месту случившегося были отправлены спасатели и 19 добровольцев. К поискам также были привлечены два вертолета. rbc 18:53:00 CEST