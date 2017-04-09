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9 Апрель 2017 г.

Теракты в Египте: президент приказал армии выйти на улицы

Заметили ошибку? Читати українською Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции. Вооруженным силам Египта приказано взять под охрану важнейшие объекты инфраструктуры по всей стране. Об этом, как сообщает Twitter AFP, говорится в заявлении президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

obozrevatel 19:26:00 CEST

Президент Египта приказал армии охранять важные объекты инфраструктуры

life 19:13:00 CEST

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