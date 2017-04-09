Заметили ошибку? Читати українською Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции. Вооруженным силам Египта приказано взять под охрану важнейшие объекты инфраструктуры по всей стране. Об этом, как сообщает Twitter AFP, говорится в заявлении президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. obozrevatel 19:26:00 CEST