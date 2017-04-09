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9 Апрель 2017 г.

В Швеции 30 молодых людей атаковали полицейский патруль

Стражей порядка злоумышленники забросали камнями, которые они набрали на близлежащей строительной площадке. Кроме того, в полицейских полетело несколько бутылок с зажигательной смесью. В результате атаки, в которой принимали участие около 30 молодых людей, пострадал один полицейский — один из брошенных камней попал ему в грудь.

ntv 12:33:00 CEST

В Швеции 30 человек напали на полицейский патруль

day 11:51:00 CEST

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