|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
9 Апрель 2017 г.
|
|
В Швеции 30 молодых людей атаковали полицейский патруль
|
Стражей порядка злоумышленники забросали камнями, которые они набрали на близлежащей строительной площадке. Кроме того, в полицейских полетело несколько бутылок с зажигательной смесью. В результате атаки, в которой принимали участие около 30 молодых людей, пострадал один полицейский — один из брошенных камней попал ему в грудь.
ntv 12:33:00 CEST
|
|
|
|