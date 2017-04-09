Стражей порядка злоумышленники забросали камнями, которые они набрали на близлежащей строительной площадке. Кроме того, в полицейских полетело несколько бутылок с зажигательной смесью. В результате атаки, в которой принимали участие около 30 молодых людей, пострадал один полицейский — один из брошенных камней попал ему в грудь. ntv 12:33:00 CEST