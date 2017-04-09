Бельгийские СМИ сообщили, что военная авиация Бельгии прекратила полеты в небе над Сирией, но они могут возобновиться в воскресенье. Как передает информагентство Belga со ссылкой на МВД страны, полеты ВВС Бельгии над территорией Сирии были прекращены в пятницу и субботу, но уже с 9 апреля операции могут быть возобновлены. ntv 3:34:00 CEST