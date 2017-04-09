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9 Апрель 2017 г.

СМИ: бельгийские ВВС могут возобновить полеты в Сирии с 9 апреля

Бельгийские СМИ сообщили, что военная авиация Бельгии прекратила полеты в небе над Сирией, но они могут возобновиться в воскресенье. Как передает информагентство Belga со ссылкой на МВД страны, полеты ВВС Бельгии над территорией Сирии были прекращены в пятницу и субботу, но уже с 9 апреля операции могут быть возобновлены.

ntv 3:34:00 CEST

Бельгия опровергла приостановку полетов своих ВВС над Сирией

rbc 4:54:00 CEST

Бельгия объяснила приостановку воздушных операций в Сирии

lenta 3:09:00 CEST

Бельгия может возобновить полеты в Сирии с 9 апреля

vesti 3:23:00 CEST

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