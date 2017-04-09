Разведка самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила о том, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения женщин-снайперов из стран Евросоюза. Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов,.... km 19:33:00 CEST