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9 Апрель 2017 г.
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Разведка ЛНР обнаружила на линии соприкосновения женщин-снайперов из ЕС
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Разведка самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила о том, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения женщин-снайперов из стран Евросоюза. Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов,....
km 19:33:00 CEST
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