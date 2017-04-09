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9 Апрель 2017 г.

Разведка ЛНР обнаружила на линии соприкосновения женщин-снайперов из ЕС

Разведка самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила о том, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения женщин-снайперов из стран Евросоюза. Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов,....

km 19:33:00 CEST

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских групп женщин-снайперов

life 15:12:00 CEST

Разведка ЛНР увидела на стороне ВСУ «женщин-снайперов» из Евросоюза

rbc 16:17:00 CEST

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