Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что у Анкары изначально были различные мнения с Москвой в вопросе разрешения сирийского конфликта. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что администрации действующего президента Сирии Башара Асада и самому главе государства следует оставить свои.... izvestia-ru 12:48:00 CEST