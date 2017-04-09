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9 Апрель 2017 г.

Чавушоглу призвал Россию отказаться от поддержки правления Асада в САР

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что у Анкары изначально были различные мнения с Москвой в вопросе разрешения сирийского конфликта. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что администрации действующего президента Сирии Башара Асада и самому главе государства следует оставить свои....

izvestia-ru 12:48:00 CEST

МИД Турции: Россия не должна выступать за сохранение власти Асада

kp 13:55:00 CEST

Глава МИД Турции призвал Россию отказаться от поддержки Башара Асада

rbc 13:41:00 CEST

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