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9 Апрель 2017 г.
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Чавушоглу призвал Россию отказаться от поддержки правления Асада в САР
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Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что у Анкары изначально были различные мнения с Москвой в вопросе разрешения сирийского конфликта. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что администрации действующего президента Сирии Башара Асада и самому главе государства следует оставить свои....
izvestia-ru 12:48:00 CEST
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