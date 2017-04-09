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9 Апрель 2017 г.

СК: авария поездов на западе Москвы произошла из-за отказа тормозной системы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Столкновение пассажирского поезда с электричкой, по предварительным данным, могло произойти из-за отказа тормозной системы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "По результатам первоначальных следственных действий, в....

itartass_ru 11:02:00 CEST

Столкновение поездов в Москве произошло из-за отказа тормозной системы

inform 13:13:00 CEST

СК РФ: Столкновение поездов в Москве произошло из-за отказа тормозной системы

life 11:41:00 CEST

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