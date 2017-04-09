МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Столкновение пассажирского поезда с электричкой, по предварительным данным, могло произойти из-за отказа тормозной системы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "По результатам первоначальных следственных действий, в.... itartass_ru 11:02:00 CEST