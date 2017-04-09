ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) вертолет Robinson обнаружен в Нижневартовском районе, оба пилота живы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. "Вертолет Robinson обнаружен в Нижневартовском районе ХМАО - Югры. Оба человека, которые находились на борту, живы. itartass_ru 11:53:00 CEST