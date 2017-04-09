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9 Апрель 2017 г.
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Пропавший в Югре вертолет обнаружен, оба пилота живы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) вертолет Robinson обнаружен в Нижневартовском районе, оба пилота живы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. "Вертолет Robinson обнаружен в Нижневартовском районе ХМАО - Югры. Оба человека, которые находились на борту, живы.
itartass_ru 11:53:00 CEST
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