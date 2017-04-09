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9 Апрель 2017 г.

8 фото 09 апреля Столкновение поезда и электрички в Москве  de

Вечером 8 апреля на Белорусском направлении Московской железной дороги в субботу произошло столкновение пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест". Предварительно авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте.

interfax-ru 10:42:00 CEST

Департамент здравоохранения Москвы сообщает о 12 госпитализированных

interfax-ru 5:43:00 CEST

Более 20 человек пострадали в результате аварии на железной дороге в Москве

ntv 0:34:00 CEST

Как сообщил представитель центра экстренной медицинской помощи, среди них трое детей, он также опроверг критическое состояние машиниста электрички

interfax-ru 10:42:00 CEST

09.04.2017 13:00 : Восемь человек остаются в больницах после столкновения в Москве электрички и поезда дальнего следования

echomsk 12:47:00 CEST

Поезда столкнулись на западе Москвы из-за проблем с тормозами

kp 15:57:00 CEST

Владимир Путин проинформирован о столкновении поездов в Москве

kommersant 5:51:00 CEST

Следователи начали проверку по факту столкновения поезда и электрички в Москве

nakanune 9:11:00 CEST

Движение после столкновения поездов в Москве восстановили

rbc 20:26:00 CEST

09.04.2017 08:31 : Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги после столкновения составов восстановлено

echomsk 8:21:00 CEST

После железнодорожной аварии в Москве за помощью обратились 50 человек

interfax-ru 5:43:00 CEST

09.04.2017 03:07 : Пятьдесят человек обратились за медицинской помощью после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве

echomsk 2:30:00 CEST

Ночное столкновение поездов: хроника событий, свидетельства очевидцев

vesti 6:40:00 CEST

Движение на Белорусском направлении восстановлено после столкновения поезда и электрички

1tv 11:42:00 CEST

10:00 На западе Москвы столкнулись поезд и электричка, есть пострадавшие Крупная железнодорожная авария! На западе столицы пригородная электричка врезалась в пассажирский поезд. Во время удара один вагон сложился в гармошку, еще три — сошли с рельсов. Есть пострадавшие. По данным МЧС, в больницы были доставлены 12 человек, к этому часу семеро уже отправлены домой. По какой причине произошло столкновение — сейчас устанавливается. Смотреть сюжет

1tv 9:25:00 CEST

Два гражданина Белоруссии пострадали при столкновении поездов в Москве

interfax-ru 9:42:00 CEST

МИД Белоруссии уточнил число пострадавших в столкновении поездов в Москве

rbc 10:35:00 CEST

На западе Москвы столкнулись поезд и электричка, более 20 пострадавших

newsru 0:55:00 CEST

"Сейчас будем прыгать": видео из сорвавшейся с тормозов электрички

ntv 9:54:00 CEST

В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено дело В результате аварии госпитализированы 12 человек

interfax-ru 10:42:00 CEST

Пассажиры электрички засняли на видео столкновение с поездом Москва - Брест

kp 9:50:00 CEST

Видео: На западе Москвы столкнулись электричка и пассажирский поезд

rg 0:41:00 CEST

В Москве электричка столкнулась с поездом: десятки пострадавших

day 6:32:00 CEST

Десятки пострадавших: в Москве электричка столкнулась с поездом

km 11:58:00 CEST

Лобовое столкновение

life 2:55:00 CEST

09.04.2017 06:01 : Семь человек выписано, пятеро остаются в больницах после столкновения поездов в Москве

echomsk 6:12:00 CEST

По уточненным данным, трем гражданам Беларуси понадобилась помощь медиков после столкновения электрички с поездом Москва — Брест

belapan 12:53:00 CEST

В больницах Москвы находятся две гражданки Беларуси, пострадавшие во время столкновения электрички с поездом Москва — Брест

belapan 11:45:00 CEST

Крупная ж/д авария в Москве: среди пострадавших есть белорусы

telegraf-by 9:59:00 CEST

После столкновения поезда Москва — Брест с электричкой за медицинской помощью обратились 50 человек, восемь человек госпитализированы

belapan 11:15:00 CEST

В столкновении электрички и поезда в Москве пострадали двое белорусов, они в больнице

naviny 9:21:00 CEST

Восстановлено движение на Белорусском направлении МЖД, где столкнулись поезда

newsru 8:46:00 CEST

Свыше трех десятков человек пострадали при столкновении электрички и пассажирского поезда в Москве

fontanka 10:01:00 CEST

В Москве столкнулись поезд и электричка

gazeta-ru 0:15:00 CEST

СРОЧНО! Поезд Москва-Брест столкнулся с электричкой, есть пострадавшие

naviny 9:21:00 CEST

Установлена причина лобового столкновения поездов в Москве

life 1:24:00 CEST

09.04.2017 09:30 : Пять человек остаются в больницах после столкновения электрички и поезда дальнего следования на западе Москвы

echomsk 9:27:00 CEST

Появились кадры с места железнодорожной катастрофы на западе Москвы

ntv 0:04:00 CEST

Пассажиры поезда, столкнувшегося с электричкой, выехали в Брест на том же поезде

life 2:24:00 CEST

В Минске госпитализированы шесть россиян из столкнувшегося с электричкой поезда

vz 15:09:00 CEST

В МЧС назвали вероятную причину столкновения поездов в Москве

rbc 0:24:00 CEST

19 Среди 12 пострадавших в железнодорожной катастрофе в Москве есть ребенок Железнодорожное сообщение после столкновения поезда и электрички на белорусском направлении парализовано.

rosbalt 1:18:00 CEST

02:09 Среди 12 пострадавших в железнодорожной катастрофе в Москве есть ребенок

rosbalt 5:47:00 CEST

СК начал доследственную проверку по факту столкновения поездов в Москве

kp 2:22:00 CEST

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1 day before.

В Москве поезд дальнего следования столкнулся с электричкой Similarity: 0.62

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