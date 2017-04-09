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9 Апрель 2017 г.
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8 фото 09 апреля Столкновение поезда и электрички в Москве
de
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Вечером 8 апреля на Белорусском направлении Московской железной дороги в субботу произошло столкновение пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест". Предварительно авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте.
interfax-ru 10:42:00 CEST
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Департамент здравоохранения Москвы сообщает о 12 госпитализированных
interfax-ru 5:43:00 CEST
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Более 20 человек пострадали в результате аварии на железной дороге в Москве
ntv 0:34:00 CEST
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Как сообщил представитель центра экстренной медицинской помощи, среди них трое детей, он также опроверг критическое состояние машиниста электрички
interfax-ru 10:42:00 CEST
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09.04.2017 13:00 : Восемь человек остаются в больницах после столкновения в Москве электрички и поезда дальнего следования
echomsk 12:47:00 CEST
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Поезда столкнулись на западе Москвы из-за проблем с тормозами
kp 15:57:00 CEST
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Владимир Путин проинформирован о столкновении поездов в Москве
kommersant 5:51:00 CEST
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Следователи начали проверку по факту столкновения поезда и электрички в Москве
nakanune 9:11:00 CEST
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Движение после столкновения поездов в Москве восстановили
rbc 20:26:00 CEST
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09.04.2017 08:31 : Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги после столкновения составов восстановлено
echomsk 8:21:00 CEST
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После железнодорожной аварии в Москве за помощью обратились 50 человек
interfax-ru 5:43:00 CEST
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09.04.2017 03:07 : Пятьдесят человек обратились за медицинской помощью после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве
echomsk 2:30:00 CEST
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Ночное столкновение поездов: хроника событий, свидетельства очевидцев
vesti 6:40:00 CEST
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Движение на Белорусском направлении восстановлено после столкновения поезда и электрички
1tv 11:42:00 CEST
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10:00 На западе Москвы столкнулись поезд и электричка, есть пострадавшие Крупная железнодорожная авария! На западе столицы пригородная электричка врезалась в пассажирский поезд. Во время удара один вагон сложился в гармошку, еще три — сошли с рельсов. Есть пострадавшие. По данным МЧС, в больницы были доставлены 12 человек, к этому часу семеро уже отправлены домой. По какой причине произошло столкновение — сейчас устанавливается. Смотреть сюжет
1tv 9:25:00 CEST
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Два гражданина Белоруссии пострадали при столкновении поездов в Москве
interfax-ru 9:42:00 CEST
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МИД Белоруссии уточнил число пострадавших в столкновении поездов в Москве
rbc 10:35:00 CEST
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На западе Москвы столкнулись поезд и электричка, более 20 пострадавших
newsru 0:55:00 CEST
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"Сейчас будем прыгать": видео из сорвавшейся с тормозов электрички
ntv 9:54:00 CEST
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В Москве по факту столкновения поезда и электрички возбуждено дело В результате аварии госпитализированы 12 человек
interfax-ru 10:42:00 CEST
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Пассажиры электрички засняли на видео столкновение с поездом Москва - Брест
kp 9:50:00 CEST
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Видео: На западе Москвы столкнулись электричка и пассажирский поезд
rg 0:41:00 CEST
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В Москве электричка столкнулась с поездом: десятки пострадавших
day 6:32:00 CEST
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Десятки пострадавших: в Москве электричка столкнулась с поездом
km 11:58:00 CEST
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Лобовое столкновение
life 2:55:00 CEST
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09.04.2017 06:01 : Семь человек выписано, пятеро остаются в больницах после столкновения поездов в Москве
echomsk 6:12:00 CEST
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По уточненным данным, трем гражданам Беларуси понадобилась помощь медиков после столкновения электрички с поездом Москва — Брест
belapan 12:53:00 CEST
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В больницах Москвы находятся две гражданки Беларуси, пострадавшие во время столкновения электрички с поездом Москва — Брест
belapan 11:45:00 CEST
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Крупная ж/д авария в Москве: среди пострадавших есть белорусы
telegraf-by 9:59:00 CEST
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После столкновения поезда Москва — Брест с электричкой за медицинской помощью обратились 50 человек, восемь человек госпитализированы
belapan 11:15:00 CEST
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В столкновении электрички и поезда в Москве пострадали двое белорусов, они в больнице
naviny 9:21:00 CEST
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Восстановлено движение на Белорусском направлении МЖД, где столкнулись поезда
newsru 8:46:00 CEST
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Свыше трех десятков человек пострадали при столкновении электрички и пассажирского поезда в Москве
fontanka 10:01:00 CEST
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В Москве столкнулись поезд и электричка
gazeta-ru 0:15:00 CEST
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СРОЧНО! Поезд Москва-Брест столкнулся с электричкой, есть пострадавшие
naviny 9:21:00 CEST
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Установлена причина лобового столкновения поездов в Москве
life 1:24:00 CEST
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09.04.2017 09:30 : Пять человек остаются в больницах после столкновения электрички и поезда дальнего следования на западе Москвы
echomsk 9:27:00 CEST
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Появились кадры с места железнодорожной катастрофы на западе Москвы
ntv 0:04:00 CEST
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Пассажиры поезда, столкнувшегося с электричкой, выехали в Брест на том же поезде
life 2:24:00 CEST
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В Минске госпитализированы шесть россиян из столкнувшегося с электричкой поезда
vz 15:09:00 CEST
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В МЧС назвали вероятную причину столкновения поездов в Москве
rbc 0:24:00 CEST
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19 Среди 12 пострадавших в железнодорожной катастрофе в Москве есть ребенок Железнодорожное сообщение после столкновения поезда и электрички на белорусском направлении парализовано.
rosbalt 1:18:00 CEST
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02:09 Среди 12 пострадавших в железнодорожной катастрофе в Москве есть ребенок
rosbalt 5:47:00 CEST
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СК начал доследственную проверку по факту столкновения поездов в Москве
kp 2:22:00 CEST
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Story information
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1 day before.
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В Москве поезд дальнего следования столкнулся с электричкой Similarity: 0.62
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de
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2 31 Verletzte in Moskau Fernzug rammt Pendlerzug vom Gleis Similarity: 0.41
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