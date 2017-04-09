В полиции подчеркнули, что это не был теракт. В результате инцидента, который произошел этим утром в небольшом городе Ферден в Нижней Саксонии, никто не пострадал. После того, как мужчина въехал на машине в фойе ратуши, вспыхнул огонь, который смогли потушить только через полтора часа. Ущерб составляет несколько сотен тысяч евро. echomsk 13:55:00 CEST