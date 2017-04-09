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9 Апрель 2017 г.
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09.04.2017 14:30 : В Германии неизвестный на машине въехал в городскую ратушу
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В полиции подчеркнули, что это не был теракт. В результате инцидента, который произошел этим утром в небольшом городе Ферден в Нижней Саксонии, никто не пострадал. После того, как мужчина въехал на машине в фойе ратуши, вспыхнул огонь, который смогли потушить только через полтора часа. Ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.
echomsk 13:55:00 CEST
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