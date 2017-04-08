Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки раскритиковал подготовку и исполнение Декрета №3 о предупреждении социального иждивенчества. По его словам, документ был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, знакомых с этой проблемой. telegraf-by 10:00:00 CEST