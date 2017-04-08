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8 Апрель 2017 г.

Лукашенко: декрет о «тунеядцах» - мина замедленного действия

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки раскритиковал подготовку и исполнение Декрета №3 о предупреждении социального иждивенчества. По его словам, документ был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, знакомых с этой проблемой.

telegraf-by 10:00:00 CEST

Лукашенко посоветовали обратиться к психотерапевту

charter97 14:26:00 CEST

Доработанный декрет о тунеядцах не понравился Лукашенко

belaruspartisan 7:28:00 CEST

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