В результате столкновения электрички и поезда «Москва – Брест» четыре челвоека пострадали, два вагона сошли с рельсов. На западе Москвы произошло столкновение электрички с поездом дальнего следования Москва -Брест, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом РИА Новости сообщил представитель столичного главка МЧС. rbc 23:18:00 CEST