|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Апрель 2017 г.
|
|
В Москве поезд дальнего следования столкнулся с электричкой
|
В результате столкновения электрички и поезда «Москва – Брест» четыре челвоека пострадали, два вагона сошли с рельсов. На западе Москвы произошло столкновение электрички с поездом дальнего следования Москва -Брест, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом РИА Новости сообщил представитель столичного главка МЧС.
rbc 23:18:00 CEST
|
|
|