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8 Апрель 2017 г.

В Москве поезд дальнего следования столкнулся с электричкой

В результате столкновения электрички и поезда «Москва – Брест» четыре челвоека пострадали, два вагона сошли с рельсов. На западе Москвы произошло столкновение электрички с поездом дальнего следования Москва -Брест, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом РИА Новости сообщил представитель столичного главка МЧС.

rbc 23:18:00 CEST

Электричка и поезд дальнего следования столкнулись в Москве

izvestia-ru 22:58:00 CEST

На западе Москвы столкнулись электричка и поезд дальнего следования, более 20 пострадавших

newsru 23:52:00 CEST

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