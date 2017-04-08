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8 Апрель 2017 г.

СМИ: по делу о теракте в Швеции задержан уроженец Узбекистана

Задержанный шведской полицией подозреваемый в причастности к теракту на Дроттнинггатан выражал симпатии террористической организации Исламское государство. По предварительным данным, вскоре после теракта 39-летний мужчина из центра города доехал на поезде в пригород Мэрста, где его задержал полицейский патруль.

ntv 0:19:00 CEST

По делу о теракте в Стокгольме задержан подозреваемый с узбекским паспортом

lenta 3:13:00 CEST

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