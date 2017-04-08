Преподавателю московского вуза, которого суд отказался арестовать по обвинению в призывах к массовым беспорядкам, предъявили еще одно обвинение. В этот раз Дмитрия Богатова подозревают в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на его адвоката Алексея Тепцова. newsru 10:19:00 CEST