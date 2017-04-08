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8 Апрель 2017 г.

Использовавшего Tor преподавателя МФЮА обвинили в призывах к терроризму

Преподавателю московского вуза, которого суд отказался арестовать по обвинению в призывах к массовым беспорядкам, предъявили еще одно обвинение. В этот раз Дмитрия Богатова подозревают в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на его адвоката Алексея Тепцова.

newsru 10:19:00 CEST

08.04.2017 14:00 : Новое обвинение предъявили преподавателю математики, которого подозревают в призывах выйти на акцию 2 апреля

echomsk 13:47:00 CEST

Подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам в Москве обвинили в призывах к терроризму

gazeta-ru 9:26:00 CEST

Задержанного по делу о массовых беспорядках обвинили в призывах к терроризму

vedomosti 10:46:00 CEST

Подозреваемого в призывах к беспорядкам в Москве обвинили в призывах к терроризму

kommersant 9:45:00 CEST

Суд отложил избрание меры пресечения обвиняемому в призывах к беспорядкам в Москве

kommersant 14:20:00 CEST

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