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8 Апрель 2017 г.
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Использовавшего Tor преподавателя МФЮА обвинили в призывах к терроризму
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Преподавателю московского вуза, которого суд отказался арестовать по обвинению в призывах к массовым беспорядкам, предъявили еще одно обвинение. В этот раз Дмитрия Богатова подозревают в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на его адвоката Алексея Тепцова.
newsru 10:19:00 CEST
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