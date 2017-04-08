, свидетельствуют данные властей из различных регионов. Акции начались в городах на востоке страны, прошли в Сибири и пришли в европейскую часть России. Митингующие пришли почтить память жертв теракта в Петербурге минутой молчания. Антитеррористические митинги состоялись в субботу в Хабаровске и.... newsru 11:22:00 CEST