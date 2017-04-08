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8 Апрель 2017 г.
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Антитеррористические митинги в российских городах собирают тысячи человек
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, свидетельствуют данные властей из различных регионов. Акции начались в городах на востоке страны, прошли в Сибири и пришли в европейскую часть России. Митингующие пришли почтить память жертв теракта в Петербурге минутой молчания. Антитеррористические митинги состоялись в субботу в Хабаровске и....
newsru 11:22:00 CEST
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