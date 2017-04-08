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8 Апрель 2017 г.
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В польском городе Свебодзице обрушился жилой дом: трое погибших
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Обрушение двухэтажного жилого дома произошло в городе Свебодзице на юго-западе Польши. К данному моменту известно о трех погибших. Предположительная причина обвала — взрыв бытового газа. Обвалилось около 80% здания довоенной постройки. Из-под завалов извлечены уже семь человек, трое из них погибли, четверо пострадавших отправлены в больницы.
naviny 15:46:00 CEST
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