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8 Апрель 2017 г.

В польском городе Свебодзице обрушился жилой дом: трое погибших

Обрушение двухэтажного жилого дома произошло в городе Свебодзице на юго-западе Польши. К данному моменту известно о трех погибших. Предположительная причина обвала — взрыв бытового газа. Обвалилось около 80% здания довоенной постройки. Из-под завалов извлечены уже семь человек, трое из них погибли, четверо пострадавших отправлены в больницы.

naviny 15:46:00 CEST

Число жертв обрушения дома в Польше выросло до шести

rg 23:10:00 CEST

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