Обрушение двухэтажного жилого дома произошло в городе Свебодзице на юго-западе Польши. К данному моменту известно о трех погибших. Предположительная причина обвала — взрыв бытового газа. Обвалилось около 80% здания довоенной постройки. Из-под завалов извлечены уже семь человек, трое из них погибли, четверо пострадавших отправлены в больницы. naviny 15:46:00 CEST