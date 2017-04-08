. Государственный центральный музей современной истории России, филиалом которого является Мемориальный комплекс «Катынь», ответил на заявление Министерства иностранных дел Польши, обеспокоенного появлением в Катыни, на территории создаваемого там музейного комплекса, информации о погибших в 20-х годах в польском плену красноармейцах. kommersant 21:59:00 CEST