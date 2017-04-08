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8 Апрель 2017 г.

Музей отверг претензии Польши из-за мемориала в Катыни

. Государственный центральный музей современной истории России, филиалом которого является Мемориальный комплекс «Катынь», ответил на заявление Министерства иностранных дел Польши, обеспокоенного появлением в Катыни, на территории создаваемого там музейного комплекса, информации о погибших в 20-х годах в польском плену красноармейцах.

kommersant 21:59:00 CEST

Варшава обеспокоена размещением в Катыни щитов с данными о погибших в польском плену красноармейцах

kommersant 13:19:00 CEST

В музее «Катынь» ответили на обвинения МИД Польши

polit 19:53:00 CEST

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