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8 Апрель 2017 г.
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Музей отверг претензии Польши из-за мемориала в Катыни
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. Государственный центральный музей современной истории России, филиалом которого является Мемориальный комплекс «Катынь», ответил на заявление Министерства иностранных дел Польши, обеспокоенного появлением в Катыни, на территории создаваемого там музейного комплекса, информации о погибших в 20-х годах в польском плену красноармейцах.
kommersant 21:59:00 CEST
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