По итогам соревнования спортсменка продемонстрировала результат 317 кг Российская тяжелоатлетка призер Олимпийских игр 2012 года Татьяна Каширина завоевала пятое золото России на чемпионате Европы в хорватском Сплите, выступая в весовой категории свыше 90 кг. Спортсменке удалось в рывке поднять 137 кг и 168 кг в толчке. izvestia-ru 17:48:00 CEST