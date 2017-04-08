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8 Апрель 2017 г.

Тяжелоатлетка Каширина завоевала пятое золото России на ЧЕ в Сплите

По итогам соревнования спортсменка продемонстрировала результат 317 кг Российская тяжелоатлетка призер Олимпийских игр 2012 года Татьяна Каширина завоевала пятое золото России на чемпионате Европы в хорватском Сплите, выступая в весовой категории свыше 90 кг. Спортсменке удалось в рывке поднять 137 кг и 168 кг в толчке.

izvestia-ru 17:48:00 CEST

Известен состав сборной Армении по вольной борьбе на Чемпионате Европы Национальной сборная Армении по вольной борьбе под руководством главного тренера Армена Мкртчяна завершила учебно-тренировочный сбор во Владикавказе.

panorama-am-ru 10:03:00 CEST

Татьяна Каширина в седьмой раз выиграла ЧЕ по тяжелой атлетике

rg 17:08:00 CEST

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