|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Апрель 2017 г.
|
|
Тяжелоатлетка Каширина завоевала пятое золото России на ЧЕ в Сплите
|
По итогам соревнования спортсменка продемонстрировала результат 317 кг Российская тяжелоатлетка призер Олимпийских игр 2012 года Татьяна Каширина завоевала пятое золото России на чемпионате Европы в хорватском Сплите, выступая в весовой категории свыше 90 кг. Спортсменке удалось в рывке поднять 137 кг и 168 кг в толчке.
izvestia-ru 17:48:00 CEST
|
|
|