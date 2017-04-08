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8 Апрель 2017 г.
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Украинские радикалы заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве
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КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Около 30 радикалов заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве, где должна была в субботу состояться образовательная акция "Тотальный диктант". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе представительства. "Около 30 человек заблокировали вход в здание,....
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