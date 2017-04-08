КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Около 30 радикалов заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве, где должна была в субботу состояться образовательная акция "Тотальный диктант". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе представительства. "Около 30 человек заблокировали вход в здание,.... itartass_ru 9:51:00 CEST