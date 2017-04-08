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8 Апрель 2017 г.

Украинские радикалы заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Около 30 радикалов заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве, где должна была в субботу состояться образовательная акция "Тотальный диктант". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе представительства. "Около 30 человек заблокировали вход в здание,....

itartass_ru 9:51:00 CEST

Активисты "Национального корпуса" блокировали Россотрудничество в Киеве, где должен пройти диктант по русскому языку

interfax-ua-ru 11:52:00 CEST

Активисты "Национального корпуса" заблокировали Россотрудничество в Киеве, где должен пройти диктант по русскому языку

interfax-ua-ru 10:49:00 CEST

В Киеве десятки радикалов заблокировали представительство Россотрудничества

tatar-inform 12:01:00 CEST

В Киеве радикалы заблокировали представительство Россотрудничества

kommersant 10:16:00 CEST

Радикалы блокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве

lenta 9:44:00 CEST

Киевские радикалы покинули здание Россотрудничества

life 11:51:00 CEST

«Тотальный диктант» отменили на всей территории Украины из-за угроз радикалов

lenta 15:02:00 CEST

Россотрудничество: радикалы сорвали проведение «Тотального диктанта» на Украине

vedomosti 12:21:00 CEST

В мире В Киеве не пишут: радикалы сорвали "Тотальный диктант" на Украине

rian 16:16:00 CEST

В Киеве перед началом "Тотального диктанта" блокировали вход в здание Россотрудничества

newsru 10:19:00 CEST

Националисты сорвали "Тотальный диктант" в Киеве

newsru 11:22:00 CEST

Радикалы сорвали "Тотальный диктант" в Киеве

ng 13:09:00 CEST

«Тотальный диктант» в Киеве отменен из-за угроз радикалов

izvestia-ru 11:47:00 CEST

В Киеве активисты заблокировали здание Россотрудничества

rbc 11:25:00 CEST

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