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8 Апрель 2017 г.
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Станция метро "Елизаровская" в Петербурге закрыта на вход и выход
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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Станция метро "Елизаровская" в Санкт-Петербурге закрыта на вход и выход, сообщает петербургский метрополитен. "В 09:13 ст. Елизаровская закрыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении. Причина не уточняется. Российские метрополитены перешли на усиленный режим работы после теракта в Санкт-Петербурге.
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