МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Станция метро "Елизаровская" в Санкт-Петербурге закрыта на вход и выход, сообщает петербургский метрополитен. "В 09:13 ст. Елизаровская закрыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении. Причина не уточняется. Российские метрополитены перешли на усиленный режим работы после теракта в Санкт-Петербурге. itartass_ru 9:00:00 CEST