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8 Апрель 2017 г.

Станция метро "Елизаровская" в Петербурге закрыта на вход и выход

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Станция метро "Елизаровская" в Санкт-Петербурге закрыта на вход и выход, сообщает петербургский метрополитен. "В 09:13 ст. Елизаровская закрыта для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении. Причина не уточняется. Российские метрополитены перешли на усиленный режим работы после теракта в Санкт-Петербурге.

itartass_ru 9:00:00 CEST

В Петербурге закрыли две станции метро

rg 10:21:00 CEST

Метро «Дыбенко» закрыто для пассажиров

fontanka 9:42:00 CEST

В Санкт-Петербурге закрыли две станции метро

interfax-ru 10:32:00 CEST

Станция метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге открыта

vedomosti 10:46:00 CEST

Две станции метро в Санкт-Петербурге закрыты для пассажиров

vedomosti 9:58:00 CEST

В Петербурге закрыли еще одну станцию метро

day 9:21:00 CEST

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