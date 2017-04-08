Main Menu

News language and date

Analysis over time

8 Апрель 2017 г.

В Полтаве ночью неизвестные повредили мемориальные доски Петлюре и двум воинам АТО

В Полтаве в ночь на 8 апреля неизвестные разбили три настенные мемориальные доски, в том числе две, увековечивающие память погибших участников АТО, сообщает полиция. По информации отдела коммуникации полиции Полтавской области, повреждены мемориальные плиты на улицах Алмазная, 9 и Сакко, 19-а в Полтаве.

interfax-ua-ru 17:08:00 CEST

В Полтаве разбили мемориальные доски воинам АТО

korrespondent 13:09:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Симона Петлюры (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.