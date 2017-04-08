|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Апрель 2017 г.
|
|
В Полтаве ночью неизвестные повредили мемориальные доски Петлюре и двум воинам АТО
|
В Полтаве в ночь на 8 апреля неизвестные разбили три настенные мемориальные доски, в том числе две, увековечивающие память погибших участников АТО, сообщает полиция. По информации отдела коммуникации полиции Полтавской области, повреждены мемориальные плиты на улицах Алмазная, 9 и Сакко, 19-а в Полтаве.
interfax-ua-ru 17:08:00 CEST
|
|
|