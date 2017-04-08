В Полтаве в ночь на 8 апреля неизвестные разбили три настенные мемориальные доски, в том числе две, увековечивающие память погибших участников АТО, сообщает полиция. По информации отдела коммуникации полиции Полтавской области, повреждены мемориальные плиты на улицах Алмазная, 9 и Сакко, 19-а в Полтаве. interfax-ua-ru 17:08:00 CEST