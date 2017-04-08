Ему был 81 год. О смерти поэта сообщает израильский сайт «Курсор» со ссылкой на его друзей.и Анри Волохонский родился в 1936 году в Ленинграде. В 1973-м он уехал в Израиль, в 1980-х переехал в Германию, где работал на «Радио Свобода». Волохонский много сотрудничал с Алексеем Хвостенко и лидером «Аукцыона» Леонидом Федоровым. echomsk 20:08:00 CEST