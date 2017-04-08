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8 Апрель 2017 г.

08.04.2017 20:32 : Умер поэт Анри Волохонский

Ему был 81 год. О смерти поэта сообщает израильский сайт «Курсор» со ссылкой на его друзей.и Анри Волохонский родился в 1936 году в Ленинграде. В 1973-м он уехал в Израиль, в 1980-х переехал в Германию, где работал на «Радио Свобода». Волохонский много сотрудничал с Алексеем Хвостенко и лидером «Аукцыона» Леонидом Федоровым.

echomsk 20:08:00 CEST

Умер поэт, писатель и переводчик Анри Волохонский

ntv 22:03:00 CEST

Скончался поэт Анри Волохонский

rbc 21:45:00 CEST

Умер Анри Волохонский, автор стихотворения "Над небом голубым"

vesti 21:22:00 CEST

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