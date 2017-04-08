|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Апрель 2017 г.
|
|
08.04.2017 20:32 : Умер поэт Анри Волохонский
|
Ему был 81 год. О смерти поэта сообщает израильский сайт «Курсор» со ссылкой на его друзей.и Анри Волохонский родился в 1936 году в Ленинграде. В 1973-м он уехал в Израиль, в 1980-х переехал в Германию, где работал на «Радио Свобода». Волохонский много сотрудничал с Алексеем Хвостенко и лидером «Аукцыона» Леонидом Федоровым.
echomsk 20:08:00 CEST
|
|
|