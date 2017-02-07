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7 Февраль 2017 г.

В Украине из-за блокады Донбасса могут возобновится веерные отключения, – Насалик

Из-за блокады активистами Донбасса могут возобновится веерные отключения. Теплоэлектростанции перестанут получать антрацит и не смогут производить электроэнергию. Если будет полностью перекрыта зона АТО в определенный период у нас будет адаптации, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничения в энергосистеме.

ura-inform 19:58:00 CET

Украинская полиция поторопилась с заявлением о снятии торговой блокады Донбасса

vz 22:40:00 CET

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