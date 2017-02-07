Из-за блокады активистами Донбасса могут возобновится веерные отключения. Теплоэлектростанции перестанут получать антрацит и не смогут производить электроэнергию. Если будет полностью перекрыта зона АТО в определенный период у нас будет адаптации, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничения в энергосистеме. ura-inform 19:58:00 CET