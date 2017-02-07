Россия продолжает ждать оплаты долга за газ от Белоруссии. Пока же подвижек в переговорах по газу и нефти нет, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает Нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год, сказал он. rosbalt 10:14:00 CET