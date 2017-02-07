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7 Февраль 2017 г.

11:21 Дворкович: Подвижек в переговорах с Минском по нефти и газу нет

Россия продолжает ждать оплаты долга за газ от Белоруссии. Пока же подвижек в переговорах по газу и нефти нет, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает Нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год, сказал он.

rosbalt 10:14:00 CET

Дворкович: Подвижек в переговорах с Минском по газовому вопросу нет

vz 10:09:00 CET

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