|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
7 Февраль 2017 г.
|
|
11:21 Дворкович: Подвижек в переговорах с Минском по нефти и газу нет
|
Россия продолжает ждать оплаты долга за газ от Белоруссии. Пока же подвижек в переговорах по газу и нефти нет, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает Нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год, сказал он.
rosbalt 10:14:00 CET
|
|
|