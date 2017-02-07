Main Menu

News language and date

Analysis over time

7 Февраль 2017 г.

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 16 февраля по 16 апреля

. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. Последний раз Мавзолей Ленина закрывали для посетителей на два месяца в связи с проведением таких работ в феврале-апреле 2015 года. В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений....

regions 12:08:00 CET

Мавзолей Ленина на два месяца закроют на плановую профилактику

tatar-inform 11:56:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Люк Уолтон (2)

а Тимофей Мозгов (2)

Тимофея Мозгова (2)

Тимофею Мозгову (1)

Тарику Блэку (1)

Help about this topicOther Names

Cleveland Cavalliers (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.