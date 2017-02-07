. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. Последний раз Мавзолей Ленина закрывали для посетителей на два месяца в связи с проведением таких работ в феврале-апреле 2015 года. В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений.... regions 12:08:00 CET