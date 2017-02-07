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7 Февраль 2017 г.
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Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 16 февраля по 16 апреля
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. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. Последний раз Мавзолей Ленина закрывали для посетителей на два месяца в связи с проведением таких работ в феврале-апреле 2015 года. В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений....
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