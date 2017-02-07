МВД Белоруссии начал доследственную проверку действий чиновников Россельхознадзора. В заявлении МВД говорится, что изучаемые действия имеют признаки преступлений. Министерство внутренних дел Белоруссии начало доследственную проверку действий чиновников российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). rbc 16:17:00 CET