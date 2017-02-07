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7 Февраль 2017 г.
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МВД Белоруссии начало проверку действий чиновников Россельхознадзора
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МВД Белоруссии начал доследственную проверку действий чиновников Россельхознадзора. В заявлении МВД говорится, что изучаемые действия имеют признаки преступлений. Министерство внутренних дел Белоруссии начало доследственную проверку действий чиновников российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
rbc 16:17:00 CET
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