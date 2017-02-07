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7 Февраль 2017 г.

МВД Белоруссии начало проверку действий чиновников Россельхознадзора

МВД Белоруссии начал доследственную проверку действий чиновников Россельхознадзора. В заявлении МВД говорится, что изучаемые действия имеют признаки преступлений. Министерство внутренних дел Белоруссии начало доследственную проверку действий чиновников российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

rbc 16:17:00 CET

МВД Беларуси собирает доказательства по «делу Данкверта»

telegraf-by 16:46:00 CET

МВД Белоруссии санкционировало проверку действий Россельхознадзора

vesti 19:09:00 CET

МВД Беларуси начало проверки в отношении Россельхознадзора за дискредитацию

gazetaby 16:09:00 CET

МВД Белоруссии начало проверку сотрудников Россельхознадзора

vedomosti 17:48:00 CET

МВД Беларуси начало проверку действий сотрудников Россельхознадзора

tatar-inform 18:33:00 CET

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