«Яндекс.Деньги» отключил кошелек, который использовался для сбора средств на кампанию Навального. Ранее сервис предупреждал, что счет будет закрыт из-за новых правил. Сервис электронных платежей Яндекс. Деньги отключил счет, открытый для сбора средств на избирательную кампанию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. rbc 11:14:00 CET