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7 Февраль 2017 г.

«Яндекс.Деньги» закрыл собиравший деньги на кампанию Навального кошелек

«Яндекс.Деньги» отключил кошелек, который использовался для сбора средств на кампанию Навального. Ранее сервис предупреждал, что счет будет закрыт из-за новых правил. Сервис электронных платежей Яндекс. Деньги отключил счет, открытый для сбора средств на избирательную кампанию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

rbc 11:14:00 CET

Сервис "Яндекс.Деньги" отключил счет для сбора средств на кампанию Навального 07.02.2017

deutschewelle-ru 9:50:00 CET

«Яндекс.Деньги» закрыли счет для сбора средства на избирательную кампанию Навального

polit 9:42:00 CET

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