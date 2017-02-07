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7 Февраль 2017 г.
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«Яндекс.Деньги» закрыл собиравший деньги на кампанию Навального кошелек
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«Яндекс.Деньги» отключил кошелек, который использовался для сбора средств на кампанию Навального. Ранее сервис предупреждал, что счет будет закрыт из-за новых правил. Сервис электронных платежей Яндекс. Деньги отключил счет, открытый для сбора средств на избирательную кампанию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
rbc 11:14:00 CET
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