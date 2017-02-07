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7 Февраль 2017 г.
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Последний оставшийся на свободе участник группы "Шалтай-Болтай" ищет убежище в Эстонии
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На фоне громких арестов представителей хакерской группировки "Шалтай-Болтай" журналистам удалось отыскать последнего участника группы, оставшегося на свободе. Хакер, представившийся Александром, сообщил о намерении получить убежище в Эстонии. Беседовал с представителем "Шалтая-Болтая" корреспондент газеты Financial Times .
newsru 11:02:00 CET
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