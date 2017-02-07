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7 Февраль 2017 г.

Последний оставшийся на свободе участник группы "Шалтай-Болтай" ищет убежище в Эстонии

На фоне громких арестов представителей хакерской группировки "Шалтай-Болтай" журналистам удалось отыскать последнего участника группы, оставшегося на свободе. Хакер, представившийся Александром, сообщил о намерении получить убежище в Эстонии. Беседовал с представителем "Шалтая-Болтая" корреспондент газеты Financial Times .

newsru 11:02:00 CET

09:15 Оставшийся на свободе хакер «Шалтая-Болтая» ищет убежище в Эстонии corner

fedpress 7:24:00 CET

Участник «Шалтая-Болтая» решил просить убежище в Эстонии

polit 8:07:00 CET

Один из участников «Шалтая-Болтая» решил просить убежища в Эстонии

rbc 8:43:00 CET

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