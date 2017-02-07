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7 Февраль 2017 г.
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Банк Коркунова ограничил выдачу средств
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Банк основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" - казанский "Анкор Банк" - ввел ограничения на выдачу вкладов. В кредитной организации пояснили, что это связано с проблемами с ликвидностью, передает Ограничения на выдачу вкладов установлены в размере 10 тыс. рублей ежедневно и касаются всех городов присутствия банка, сообщает RNS.
newsru 9:00:00 CET
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