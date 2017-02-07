Банк основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" - казанский "Анкор Банк" - ввел ограничения на выдачу вкладов. В кредитной организации пояснили, что это связано с проблемами с ликвидностью, передает Ограничения на выдачу вкладов установлены в размере 10 тыс. рублей ежедневно и касаются всех городов присутствия банка, сообщает RNS. newsru 9:00:00 CET