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7 Февраль 2017 г.

Банк Коркунова ограничил выдачу средств

Банк основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов" - казанский "Анкор Банк" - ввел ограничения на выдачу вкладов. В кредитной организации пояснили, что это связано с проблемами с ликвидностью, передает Ограничения на выдачу вкладов установлены в размере 10 тыс. рублей ежедневно и касаются всех городов присутствия банка, сообщает RNS.

newsru 9:00:00 CET

Врио председателя правления «Анкор банка» приехал в Казань на переговоры

tatar-inform 18:02:00 CET

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