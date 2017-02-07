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7 Февраль 2017 г.
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Минпромторг готов подписать с Mercedes контракт на производство машин в России
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Министерство промышленности и торговли России готово заключить специальный инвестиционный контракт с Mercedes, ориентированный на производство автомобилей в стране. Об глава ведомства Денис Мантуров заявил по результатам выступления на сегодняшнем заседании фракции «Единой России». «Контракт (с Mercedes.
kommersant 13:12:00 CET
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