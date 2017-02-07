Минпромторг готов подписать с Mercedes контракт на производство машин в России Министерство промышленности и торговли России готово заключить специальный инвестиционный контракт с Mercedes, ориентированный на производство автомобилей в стране. Об глава ведомства Денис Мантуров заявил по результатам выступления на сегодняшнем заседании фракции «Единой России». «Контракт (с Mercedes. kommersant 13:12:00 CET Дрифт сибирского лихача на Mercedes по встречке попал на видео lenta 12:56:00 CET