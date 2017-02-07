Main Menu

News language and date

Analysis over time

7 Февраль 2017 г.

Минпромторг готов подписать с Mercedes контракт на производство машин в России

Министерство промышленности и торговли России готово заключить специальный инвестиционный контракт с Mercedes, ориентированный на производство автомобилей в стране. Об глава ведомства Денис Мантуров заявил по результатам выступления на сегодняшнем заседании фракции «Единой России». «Контракт (с Mercedes.

kommersant 13:12:00 CET

Дрифт сибирского лихача на Mercedes по встречке попал на видео

lenta 12:56:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Denis Manturov (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.