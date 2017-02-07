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7 Февраль 2017 г.
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За осквернение могил летчиков в Архангельске задержаны два человека
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Полицейские Архангельской области задержали двоих местных жителей, которые воровали винты с могил летчиков на кегостровском кладбище. Один из подозреваемых оказался несовершеннолетним. О том, что с могил пропали винты, которых установили как памятники, в полицию сообщили родственники похороненных на Кегострове летчиков.
izvestia-ru 13:07:00 CET
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