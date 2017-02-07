Полицейские Архангельской области задержали двоих местных жителей, которые воровали винты с могил летчиков на кегостровском кладбище. Один из подозреваемых оказался несовершеннолетним. О том, что с могил пропали винты, которых установили как памятники, в полицию сообщили родственники похороненных на Кегострове летчиков. izvestia-ru 13:07:00 CET