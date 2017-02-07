Main Menu

News language and date

Analysis over time

7 Февраль 2017 г.

ВФЛА ждет восстановления РУСАДА: отстранение легкоатлетов оставлено в силе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Международная ассоциация вынесла такое решение на основании доклада специальной рабочей группы IAAF,....

itartass_ru 5:48:00 CET

IAAF отказалась снять дисквалификацию российских легкоатлетов

polit 7:22:00 CET

Российские легкоатлеты в этом году могут выступить только под нейтральным ф

korrespondent 6:57:00 CET

Российские легкоатлеты не будут восстановлены в правах до ноября 2017 года

newsru 7:59:00 CET

пока национальная федерация и РУСАДА не восстановят свой статус

kommersant 9:38:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (7)

Flag
Monaco (3)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Vitali Mutkó (3)

Andrey Dmytriev (2)

Ивана Ухова (1)

Светланы Школиной (1)

Вера Мухина (1)

Павлом Колобковым (1)

Сергея Шубенкова (1)

Дмитрий Шляхтин (1)

Михаил Бутов (1)

Help about this topicOther Names

Olympic Games (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.