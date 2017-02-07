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7 Февраль 2017 г.
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ВФЛА ждет восстановления РУСАДА: отстранение легкоатлетов оставлено в силе
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Международная ассоциация вынесла такое решение на основании доклада специальной рабочей группы IAAF,....
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