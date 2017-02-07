МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Международная ассоциация вынесла такое решение на основании доклада специальной рабочей группы IAAF,.... itartass_ru 5:48:00 CET