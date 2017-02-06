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6 Февраль 2017 г.

Россельхознадзор: Беларусь по своей инициативе ограничила поставки мяса в РФ

В российском надзорном ведомстве пояснили, что ограничения на поставки мясной продукции в Россию был введен Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Это было сделано в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей.

telegraf-by 12:36:00 CET

Белоруссия ограничила поставки в Россию мясной продукции

vedomosti 13:40:00 CET

Белоруссия ограничила поставки в РФ продукции «Серволюкса»

kommersant 13:47:00 CET

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