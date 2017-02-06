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6 Февраль 2017 г.
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Россельхознадзор: Беларусь по своей инициативе ограничила поставки мяса в РФ
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В российском надзорном ведомстве пояснили, что ограничения на поставки мясной продукции в Россию был введен Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Это было сделано в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей.
telegraf-by 12:36:00 CET
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