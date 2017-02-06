В российском надзорном ведомстве пояснили, что ограничения на поставки мясной продукции в Россию был введен Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Это было сделано в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей. telegraf-by 12:36:00 CET