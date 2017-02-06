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6 Февраль 2017 г.

В Украине нет культа Бандеры – Институт нацпамяти

В Украине не существует никакого культа Степана Бандеры. Об этом заявил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала 112 Украина в понедельник, 6 февраля. "Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории.

telegraf-by 19:39:00 CET

Качиньский: С культом Бандеры Украина в Европу не войдет

fontanka 18:02:00 CET

В Украине нет культа Бандеры – Институт нацпамяти

korrespondent 19:13:00 CET

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