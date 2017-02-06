|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
6 Февраль 2017 г.
|
|
В Украине нет культа Бандеры – Институт нацпамяти
|
В Украине не существует никакого культа Степана Бандеры. Об этом заявил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала 112 Украина в понедельник, 6 февраля. "Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории.
telegraf-by 19:39:00 CET
|
|
|