В Украине не существует никакого культа Степана Бандеры. Об этом заявил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала 112 Украина в понедельник, 6 февраля. "Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории. telegraf-by 19:39:00 CET