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6 Февраль 2017 г.
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В ЛНР задержали предполагаемого убийцу начальника управления милиции
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В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали подозреваемого в убийстве главы управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко. Об этом изданию Росбалт сообщил источник в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики, а также подтвердили участники спецоперации по задержанию и сотрудники МВД ЛНР.
rbc 13:56:00 CET
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