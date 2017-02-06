В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали подозреваемого в убийстве главы управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко. Об этом изданию Росбалт сообщил источник в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики, а также подтвердили участники спецоперации по задержанию и сотрудники МВД ЛНР. rbc 13:56:00 CET