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6 Февраль 2017 г.

В ЛНР задержали предполагаемого убийцу начальника управления милиции

В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали подозреваемого в убийстве главы управления народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко. Об этом изданию Росбалт сообщил источник в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики, а также подтвердили участники спецоперации по задержанию и сотрудники МВД ЛНР.

rbc 13:56:00 CET

Ликвидации главарей "ЛНР": названо имя следующей "жертвы"

obozrevatel 22:37:00 CET

В ЛНР подтвердили гибель начальника управления милиции

lenta 11:22:00 CET

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