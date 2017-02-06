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6 Февраль 2017 г.
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Выпуск электронных полисов ОМС приостановлен «по техническим причинам»
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сообщил об остановке выпуска электронных полисов ОМС в России, передает RNS со ссылкой на пресс-службу ФОМС. Сбой, как сообщили агентству в фонде, произошел по техническим причинам. Вскоре поставки возобновятся в рамках нового контракта на....
rbc 17:29:00 CET
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