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6 Февраль 2017 г.

Выпуск электронных полисов ОМС приостановлен «по техническим причинам»

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сообщил об остановке выпуска электронных полисов ОМС в России, передает RNS со ссылкой на пресс-службу ФОМС. Сбой, как сообщили агентству в фонде, произошел по техническим причинам. Вскоре поставки возобновятся в рамках нового контракта на....

rbc 17:29:00 CET

ФОМС приостановил выпуск электронных полисов медицинского страхования

newsru 18:02:00 CET

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