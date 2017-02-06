Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сообщил об остановке выпуска электронных полисов ОМС в России, передает RNS со ссылкой на пресс-службу ФОМС. Сбой, как сообщили агентству в фонде, произошел по техническим причинам. Вскоре поставки возобновятся в рамках нового контракта на.... rbc 17:29:00 CET