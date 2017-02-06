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6 Февраль 2017 г.

В Минздраве решат судьбу гомеопатии, которую РАН объявила лженаукой

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать при Минздраве рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатических методов лечения в России, передает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олега Салагая.

newsru 13:58:00 CET

21:25 Специальная комиссия Российской Академии Наук пришла к выводу, что гомеопатия является лженаукой Новость, которая касается прежде всего медицины и фармацевтики, но обсуждают ее сегодня миллионы людей, в том числе далекие от этих профессий. 6 февраля стало известно: российские академики признали гомеопатию «лженаукой». К таким выводам пришла специальная комиссия РАН. Смотреть сюжет

1tv 19:41:00 CET

Ведомства включились в спор о гомеопатии

kommersant 13:17:00 CET

Лженаукой признала гомеопатию Российская академия наук

inform 16:18:00 CET

В РАН признали гомеопатию лженаукой

fontanka 9:45:00 CET

Ученые попытаются убедить Минздрав в лженаучности гомеопатии

lenta 6:06:00 CET

Минздрав назвал аргумент в пользу гомеопатии

vz 14:34:00 CET

В Минздраве без энтузиазма восприняли решение РАН о гомеопатии

ntv 19:07:00 CET

Минздрав создаст рабочую группу для решения вопроса о будущем гомеопатии

vedomosti 12:07:00 CET

06.02.2017 16:31 : Минздрав создаст рабочую группу по дальнейшей судьбе гомеопатии

echomsk 15:14:00 CET

Минздрав создаст рабочую группу по вопросу о регулировании гомеопатии

izvestia-ru 12:11:00 CET

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