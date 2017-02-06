Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать при Минздраве рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатических методов лечения в России, передает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олега Салагая. newsru 13:58:00 CET