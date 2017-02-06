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6 Февраль 2017 г.
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Новый президент Гамбии отменил 4-дневную рабочую неделю
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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Новый президент Гамбии Адама Барроу отменил действовавший во времена предыдущего главы государства режим четырехдневной рабочей недели. Согласно президентскому указу, теперь государственные служащие будут работать по 36,5 часа в неделю: в понедельник-четверг с 08:00 до 16:00 и в пятницу с 08:00 до 12:30.
interfax-ru 7:22:00 CET
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