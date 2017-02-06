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6 Февраль 2017 г.

Стали известны итоги встречи по сирийскому урегулированию в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги первого заседания совместной группы по прекращению огня в Сирии, прошедшего сегодня в Астане, в ходе пресс-конференции в СЦК озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, передает корреспондент МИА Казинформ.

inform 13:03:00 CET

Глава российской делегации рассказал о ходе встрече по Сирии в Астане

kp 13:49:00 CET

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