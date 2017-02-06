|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
6 Февраль 2017 г.
|
|
Стали известны итоги встречи по сирийскому урегулированию в Астане
|
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги первого заседания совместной группы по прекращению огня в Сирии, прошедшего сегодня в Астане, в ходе пресс-конференции в СЦК озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, передает корреспондент МИА Казинформ.
inform 13:03:00 CET
|
|
|
|