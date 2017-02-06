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6 Февраль 2017 г.

В Латвии начали демонтаж последней советской базы ядерных ракет

На востоке Латвии начались работы по демонтажу базы ядерных ракет, построенной в советские времена. Речь идет о ликвидации огромного подземного комплекса. Как сообщает издание Delfi со ссылкой на руководителя компании Demontaza.lv Мартыньша Малниекса, перед ним стоит задача демонтировать ракетный....

fontanka 17:29:00 CET

В Латвии демонтируют последнюю советскую базу ядерных ракет

ng 14:06:00 CET

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