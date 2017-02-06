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6 Февраль 2017 г.
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В Латвии начали демонтаж последней советской базы ядерных ракет
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На востоке Латвии начались работы по демонтажу базы ядерных ракет, построенной в советские времена. Речь идет о ликвидации огромного подземного комплекса. Как сообщает издание Delfi со ссылкой на руководителя компании Demontaza.lv Мартыньша Малниекса, перед ним стоит задача демонтировать ракетный....
fontanka 17:29:00 CET
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