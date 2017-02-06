Main Menu

News language and date

Analysis over time

6 Февраль 2017 г.

В Турции произошло второе за сутки сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале. Об этом сообщается 6 февраля на сайте Геологической службы США. Очаг землетрясения залегал на глубине около 9 км. Его эпицентр располагался в 30 км к юго-востоку от города Эзине в провинции Чанаккале. Данные о возможных пострадавших и разрушениях проверяются властями.

fontanka 14:18:00 CET

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

fontanka 9:14:00 CET

У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

khovar 8:10:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

NaturalDisasters

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.