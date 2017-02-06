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6 Февраль 2017 г.
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В Турции произошло второе за сутки сильное землетрясение
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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале. Об этом сообщается 6 февраля на сайте Геологической службы США. Очаг землетрясения залегал на глубине около 9 км. Его эпицентр располагался в 30 км к юго-востоку от города Эзине в провинции Чанаккале. Данные о возможных пострадавших и разрушениях проверяются властями.
fontanka 14:18:00 CET
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