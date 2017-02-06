Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале. Об этом сообщается 6 февраля на сайте Геологической службы США. Очаг землетрясения залегал на глубине около 9 км. Его эпицентр располагался в 30 км к юго-востоку от города Эзине в провинции Чанаккале. Данные о возможных пострадавших и разрушениях проверяются властями. fontanka 14:18:00 CET