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6 Февраль 2017 г.
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Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз
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Врачи поставили журналисту, экс-зампреду ПАРНАС Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз острая интоксикация неустановленным веществом. Об этом 6 февраля сообщила его супруга Евгения Кара-Мурза, передает ТАСС. Врачи поставили диагноз острая интоксикация неустановленным веществом. Это официальный диагноз, сказала супруга журналиста.
fontanka 20:04:00 CET
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