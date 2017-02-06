Врачи поставили журналисту, экс-зампреду ПАРНАС Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз острая интоксикация неустановленным веществом. Об этом 6 февраля сообщила его супруга Евгения Кара-Мурза, передает ТАСС. Врачи поставили диагноз острая интоксикация неустановленным веществом. Это официальный диагноз, сказала супруга журналиста. fontanka 20:04:00 CET