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6 Февраль 2017 г.

Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз

Врачи поставили журналисту, экс-зампреду ПАРНАС Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз острая интоксикация неустановленным веществом. Об этом 6 февраля сообщила его супруга Евгения Кара-Мурза, передает ТАСС. Врачи поставили диагноз острая интоксикация неустановленным веществом. Это официальный диагноз, сказала супруга журналиста.

fontanka 20:04:00 CET

Врачи поставили Кара-Мурзе-младшему диагноз «острая интоксикация неизвестным веществом»

vedomosti 19:09:00 CET

06.02.2017 21:30 : Врачи поставили Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом»

echomsk 20:07:00 CET

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