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6 Февраль 2017 г.

06.02.2017 22:31 : Новым гендиректором «Уралвагонзавода» станет Максим Кузюк

Новым гендиректором «Уралвагонзавода» станет Максим Кузюк, до конца прошлого года возглавлявший холдинг «Технодинамика». Об этом «Ленте.ру» сообщили источники в оборонной промышленности. Ранее СМИ называли будущим главой крупнейшего российского производителя бронетехники замминистра промышленности и торговли Александра Потапова.

echomsk 21:15:00 CET

Новым гендиректором «Уралвагонзавода» станет Максим Кузюк

lenta 20:29:00 CET

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