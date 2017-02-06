Новым гендиректором «Уралвагонзавода» станет Максим Кузюк, до конца прошлого года возглавлявший холдинг «Технодинамика». Об этом «Ленте.ру» сообщили источники в оборонной промышленности. Ранее СМИ называли будущим главой крупнейшего российского производителя бронетехники замминистра промышленности и торговли Александра Потапова. echomsk 21:15:00 CET