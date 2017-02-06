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6 Февраль 2017 г.
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06.02.2017 22:31 : Новым гендиректором «Уралвагонзавода» станет Максим Кузюк
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Новым гендиректором «Уралвагонзавода» станет Максим Кузюк, до конца прошлого года возглавлявший холдинг «Технодинамика». Об этом «Ленте.ру» сообщили источники в оборонной промышленности. Ранее СМИ называли будущим главой крупнейшего российского производителя бронетехники замминистра промышленности и торговли Александра Потапова.
echomsk 21:15:00 CET
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