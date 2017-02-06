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6 Февраль 2017 г.

Суд о нападении с бензопилой на ТЦ в Минске начнется 20 февраля

сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян. Дело будет слушаться в открытом режиме. Как сообщалось, материалы этого уголовного дела в Мингорсуд 29 декабря направила Генеральная прокуратура. "Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено полно и объективно.

charter97 15:38:00 CET

Уголовное дело в отношении молодого человека, напавшего на людей в ТЦ "Новая Европа" с бензопилой, Мингорсуд начнет рассматривать 20 февраля

belapan 13:46:00 CET

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