сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян. Дело будет слушаться в открытом режиме. Как сообщалось, материалы этого уголовного дела в Мингорсуд 29 декабря направила Генеральная прокуратура. "Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено полно и объективно. charter97 15:38:00 CET