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6 Февраль 2017 г.
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Суд о нападении с бензопилой на ТЦ в Минске начнется 20 февраля
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сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян. Дело будет слушаться в открытом режиме. Как сообщалось, материалы этого уголовного дела в Мингорсуд 29 декабря направила Генеральная прокуратура. "Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено полно и объективно.
charter97 15:38:00 CET
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